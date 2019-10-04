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В Курске тротуар, который засыпали землёй, оказался не тротуаром

Для пешеходов эти участки не предназначены, а ремонт муниципальным контрактом не предусмотрен
В Курске тротуар, который засыпали землёй, оказался не тротуаром

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В Курске на проспекте Дружбы после ремонта проезжей части засыпали землёй тротуар. В городской администрации пояснили: тротуара там нет. Для пешеходов эти участки не предназначены, а ремонт муниципальным контрактом не предусмотрен. 

Там меняли деформированный бортовой камень. В местах его демонтажа разрушилась техническая полоса, вдоль проезжей части, ремонт которой муниципальным контрактом не предусмотрен. Поэтому подрядная организация за счёт собственных средств временно засыпала грунтом участки, где техполоса отсутствует, пояснил директор городского департамента строительства и развития дорожной сети Игорь Агищев.

В следующем году в зависимости от финансирования власти рассмотрят возможность восстановления технической полосы или замены её газоном.

Напомним, также поступили с технической полосой на улице Энгельса. Вдоль этого участка дороги пешеходам теперь пройт негде. 

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