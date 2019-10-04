  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, заплатит 240 тысяч штрафа

Автомобилист настойчиво хотел вручить стражу порядка 30 тысяч, чтобы его не наказывали за пьяную езду

Читайте также

240 тысяч рублей - такова цена взятки, которую пьяный мужчина в Курске предлагал инспектору ДПС. И нет, автомобилист настойчиво хотел вручить стражу порядка совсем не эти деньги, а всего лишь 30 тысяч, чтобы его не наказывали за пьяную езду. Инспектор от взятки естественно отказался, а 60-летний мужчина всё равно понёс наказание. Кировский райсуд оштрафовал курянина за все его злодеяния на 240 тысяч рублей.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский студент получил грант в 300 тысяч за работу по борьбе с алкоголизмом и наркоманией

В ДТП с КАМАЗом под Курском погибли люди

Курск "победил" в рейтинге проекта "Карта убитых дорог"

В Курске на Театральной площади заработал бесплатный Wi- Fi

В Курске тротуар, который засыпали землёй, оказался не тротуаром

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске