Курянин, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, заплатит 240 тысяч штрафа

Автомобилист настойчиво хотел вручить стражу порядка 30 тысяч, чтобы его не наказывали за пьяную езду

240 тысяч рублей - такова цена взятки, которую пьяный мужчина в Курске предлагал инспектору ДПС. И нет, автомобилист настойчиво хотел вручить стражу порядка совсем не эти деньги, а всего лишь 30 тысяч, чтобы его не наказывали за пьяную езду. Инспектор от взятки естественно отказался, а 60-летний мужчина всё равно понёс наказание. Кировский райсуд оштрафовал курянина за все его злодеяния на 240 тысяч рублей.