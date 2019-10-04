  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курск "победил" в рейтинге проекта "Карта убитых дорог"

У нас самая опасная остановка и самая пыльная улица
Курск "победил" в рейтинге проекта "Карта убитых дорог"

Читайте также

Курск "победил" в рейтинге проекта "Карта убитых дорог". У нас самая опасная остановка и самая пыльная улица. Активисты ОНФ по итогам Дорожной инспекции - 2019 решили не только  составить рейтинг городов по качеству дорог, но и выбрать лидеров в  различных, не менее почетных номинациях. Эксперты сформировали десятку  самых поразивших их во время дорожного рейда фактов, отметив самую  большую яму, самую глубокую лужу, самый аварийный участок и даже самого безответственного чиновника. Активисты подчеркивают, что в названии каждой из этих номинаций есть слово «самый», так что в уникальности победителей сомневаться не приходится.

Самая опасная остановка общественного транспорта, по мнению активистов ОНФ, находится в Курске в районе перекрестка улиц Верхняя Луговая и Дзержинского (около Центрального рынка). Правда, слово «находится» в данном случае не очень подходит, потому что остановки, вроде как, не существует – это место никак не обозначено и не защищено. 

Звание «Самого пыльного города» досталось также Курску. И снова из-за улицы Верхняя Луговая. Видимо, место здесь несчастливое -  – пока пассажиры сиротливо ютятся посреди дороги в ожидании трамвая, на обочинах сами самой растут… песчаные горы. Во время дорожной инспекции летом активисты собрали 20 кг песка с одного метра вдоль дороги. Значит, с 50 м можно собрать 1 тонну. По заверениям представителя городского комитета ЖКХ, этот песок появился за одну ночь. Хотя накануне местная метеослужба о песчаных бурях не предупреждала.

«В этом году мы решили не ограничиваться официальным рейтингом городов по состоянию и безопасности дорог. Но и составить неформальный, не совсем серьёзный рейтинг. И мы надеемся, что представители власти в городах власти проявят достаточное чувство юмора, чтобы не обидеться на присвоенные звания, обратят внимание на проблемы дорожной сферы и поспешат избавиться от своих дорожных «достопримечательностей», - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», 
депутат Госдумы Александр Васильев.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский студент получил грант в 300 тысяч за работу по борьбе с алкоголизмом и наркоманией

В ДТП с КАМАЗом под Курском погибли люди

Курянин, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, заплатит 240 тысяч штрафа

В Курске на Театральной площади заработал бесплатный Wi- Fi

В Курске тротуар, который засыпали землёй, оказался не тротуаром

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске