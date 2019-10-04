Курский студент получил грант в 300 тысяч за работу по борьбе с алкоголизмом и наркоманией

Старт проекту волонтёры планируют дать в 2020 году, который в Курской области объявлен «Годом здоровья»

Проект председателя студенческого волонтёрского антинаркотического движения «СтудКонтроль» курянина Темура Кочаряна «Школа профилактики «Поколение 2.0» удостоился высокой оценки федеральных экспертов и получил грант в размере 300 000 рублей.Итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи подвели на Всероссийском форуме по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант».Этот социальный проект направлен на борьбу с алкоголизмом, наркоманией и другими негативными явлениями среди молодёжи. Реализацией займётся большая команда волонтёров вместе с Управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.Старт проекту волонтёры планируют дать в 2020 году, который в Курской области объявлен «Годом здоровья».В этот раз проект носит более масштабный и интерактивный характер, помимо Курска мы также охватим пять районов области, будем применять в работе современные цифровые инструменты, – рассказал Темур.Форум «Социальный десант» проходит в Курске с 30 сентября по 5 октября и собрал на своей площадке более 100 молодых специалистов в области профилактики негативных проявлений в молодёжной среде.