В ДТП с КАМАЗом под Курском погибли люди

Легковушка "Ауди" врезалась во встречный КАМАЗ

Смертельное ДТП произошло в Курской области на дороге в сторону Суджи. Легковушка "Ауди" врезалась во встречный КАМАЗ.- Произошло на моих глазах в метрах 100, машина очень не уверенно держала дорогу. "Ауди" обогнала меня на 130 км/ч примерно. Следом он начал обгон другого авто, не справился с управлением, машину начало кружить и он ушёл в КАМАЗ. Я останавливался. Машина в смятку, выживших в авто нет, двигатель улетел метров на 50 за КАМАЗ, - пишет очевидец в группе Автокадр_46.По предварительным данным, погибли двое мужчин 29-ти лет и 31-го года.