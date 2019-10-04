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В ДТП с КАМАЗом под Курском погибли люди

Легковушка "Ауди" врезалась во встречный КАМАЗ
В ДТП с КАМАЗом под Курском погибли люди

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Смертельное ДТП произошло в Курской области на дороге в сторону Суджи. Легковушка "Ауди" врезалась во встречный КАМАЗ.

- Произошло на моих глазах в метрах 100, машина очень не уверенно держала дорогу. "Ауди" обогнала меня на 130 км/ч примерно. Следом он начал обгон другого авто, не справился с управлением, машину начало кружить и он ушёл в КАМАЗ. Я останавливался. Машина в смятку, выживших в авто нет, двигатель улетел метров на 50 за КАМАЗ, - пишет очевидец в группе Автокадр_46.

По предварительным данным, погибли двое мужчин 29-ти лет и 31-го года.

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