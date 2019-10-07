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Курское «Динамо» обыграло подмосковную «Спарту» только в третьем овертайме

Это третья победа курянок в женской регулярке

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Курское «Динамо» одержало третью выездную победу подряд в регулярном чемпионате женской Премьер-лиги. В этот раз не без боя сдалась подмосковная «Спарта энд К». Курянки взяли верх только в третьем овертайме! Итог игры 103:94. 


Лучшими в прошедшей игре стали Татьяна Видмер, на её счёту дабл-дабл - 21 балл и 15 подборов, американка Деванна Боннер - 17 очков + 10 подборов. 15 очков принесла команде Алена Кириллова, 14 заработала Наталья Анойкина.


Через три дня «Динамо» снова сыграет со «Спартой» - в рамках четвертьфинала Кубка России.

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