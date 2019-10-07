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Новинки недели
Вчера, 10:19
The Bad Dreamers ''Georgetown''
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Новая музыка
M.I.L.K. feat. Benny Sings ''Prisoner''
Куртки Кобейна, Brazzaville и Brainstorm ''Dasha, Pls''
The Bad Dreamers ''Georgetown''
John Newman & Nina Nesbitt ''Without You''
Bishop Briggs ''Champion''
Братья Грим ''По Дороге Домой''
Siamese Youth ''Coco''
Tove Lo ''Glad He's Gone''
Wanda ''Nach Hause Gehen''
Pet Shop Boys & Years & Years ''Dreamland''
Лента новостей
В Курской области ФСБ закрыла очередной нелегальный игорный дом
Вчера, 18:31
В Курской области выберут «Народного участкового – 2019»
Вчера, 18:13
Куряне стали победителями во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»
Вчера, 17:57
В ближайшие две недели новые светильники появятся на 64-х улицах Курска и на Боевке
Вчера, 17:31
В Курске начался отопительный сезон. Куда звонить, если батареи остались холодными
Вчера, 17:00
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