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Филиал «Россети Центр Курскэнерго» принял участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Помимо энергетиков в мероприятии участвовали территориальные органы федеральных органов исполнительной власти региона, органы исполнительной власти, местного самоуправления, организации и спасательные службы Курской области
Филиал «Россети Центр Курскэнерго» принял участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

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Специалисты «Россети Центр Курскэнерго» приняли участие в штабной тренировке, которая состоялась в преддверии Дня гражданской обороны Российской Федерации. Помимо энергетиков в мероприятии участвовали территориальные органы федеральных органов исполнительной власти региона, органы исполнительной власти, местного самоуправления, организации и спасательные службы Курской области.

Во время тренировки отрабатывались вопросы, связанные с оповещением и сбором руководящего состава, приведением в готовности системы управления Гражданской обороны. Выработке решений для ликвидации условной чрезвычайной ситуации. В рамках учений состоялись смотры готовности личного состава и техники к действиям в нештатных ситуациях.

Курскэнерго на смотре представляли аварийно-восстановительные бригады районов электрических сетей. Специалисты филиала продемонстрировали средства индивидуальной защиты и современную технику, которая позволяет в кратчайшие сроки выполнять плановые и аварийно-восстановительные работы.

В частности, энергетики представили автовышку, которая предназначена для монтажа технологического оборудования и работ по обслуживанию воздушных линий, а также бригадную машину, оснащенную необходимым спецоборудованием, автономным источником питания и современными средствами связи.

В рамках тренировки, энергетики Курскэнерго «ликвидировали» условную чрезвычайную ситуацию, связанную с нарушением электроснабжения социально-значимого объекта – котельной районной больницы. Очередность и грамотность принимаемых мер контролировали посредники от МЧС.
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