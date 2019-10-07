В Курске на форуме по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» подвели итоги конкурса молодёжных проектов

ТАКТ".В Курске завершился Всероссийский форум. Четыре дня более 100 молодых специалистов со всей России разрабатывали общественные проекты, делились опытом и участвовали в тренингах. Работа в секциях велась сразу по нескольким направлениям. Обсуждали профилактику буллинга, способы повышения компетентности в медиа-сфере, а также проблему употребления психоактивных веществ, сообщает телеканал "
Анастасия Воробьёва, разработчик проекта «Наш ответ - спайсам нет!» (г.Курск): «В целом проблема распространения наркозависимости – это очень важный аспект в воспитании молодёжи. Молодёжь, как самая незащищённая часть населения, подвержена этому в большей степени».
В работе форума принимали участие не только молодые эксперты, но и профильные модераторы, представители различных ведомств.
Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «Наша задача – научиться с молодёжью разговаривать на одном языке, чтобы им было и понятно и интересно. Для этого, конечно, нужны новые решения. Одних бесед, лекций, раздачи листовок недостаточно. Мы видим, что те методы работы профилактические, которые использовались традиционно последние десятилетия при включении вот в эту борьбу становятся не совсем эффективными. Нам нужно искать новые подходы к нашей молодёжи, к нашим школьникам».
Для участников четыре дня пролетели незаметно. Каждый час на форуме был расписан полезными лекциями, встречами и тренингами. В рамках грантового конкурса было представлено 40 заявок. Но победителями стали лишь 8 проектов. Среди обладателей гранта Дмитрий Бабушкин.
Молодой человек приехал на форум из Челябинска, чтобы представить проект по повышению медийно-информационной грамотности у молодых людей.
Дмитрий Бабушкин, участник форума (г.Челябинск): «Особенности проекта в том, что молодёжь для молодёжи будет рассказывать понятным и доступным языком, как обезопасить себя в сети Интернет. Как не быть жертвой буллинга, кибербуллинга. Повысить свою общую компетентность в медиа-сфере. У нас будут использованы интерактивные методы неформального образования. А остальные интриги оставим в секрете».
Лучшие проекты лягут в основу комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений. А самые перспективные проекты получили поддержку для реализации в регионах страны. Обладателем гранта на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей стала Лёля Кодзоева из Московской области. Девушка представляла проект «Границы существуют только у нас в голове - для людей с безграничным потенциалом».
В Курске на форуме по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» подвели итоги конкурса молодёжных проектов
Четыре дня более 100 молодых специалистов со всей России разрабатывали общественные проекты, делились опытом и участвовали в тренингах