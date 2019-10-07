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Мошенница из Самары похитила у курян больше полумиллиона рублей

Девушка рассылала смс-сообщения жителям Курской области, в которых говорилось о блокировке действия банковских карт

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Курские полицейские арестовали 29-летнюю жительницу Самары, которая похитила более полумиллиона рублей у доверчивых курян. 

Девушка рассылала смс-сообщения жителям Курской области, в которых говорилось о блокировке действия банковских карт. Доверчивые  люди перезванивали на номер телефона, указанный в сообщении, и злоумышленница, представляясь сотрудницей центрального кредитного учреждения, и якобы для проверки работы кредиток выясняла конфиденциальную информацию держателей банковских карт. Затем она переводила их деньги на свои счета и тратила на покупки в Интернет-магазинах, приобретая крупную компьютерную и бытовую технику. 

Полицейские задержали мошенницу в Самаре и этапировали в Курск. У неё изъяли множество банковских карт, сим-карт и различной компьютерной техники. 

Установлена причастность аферистки к более чем 10 эпизодам хищений с банковских счетов на сумму более полумиллиона рублей.

По уголовному делу назначены фоноскопические, компьютерные и технико-криминалистические экспертизы.

Сейчас самарчанка находится в СИЗО. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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