Мошенница из Самары похитила у курян больше полумиллиона рублей

Девушка рассылала смс-сообщения жителям Курской области, в которых говорилось о блокировке действия банковских карт

Курские полицейские арестовали 29-летнюю жительницу Самары, которая похитила более полумиллиона рублей у доверчивых курян.Девушка рассылала смс-сообщения жителям Курской области, в которых говорилось о блокировке действия банковских карт. Доверчивые люди перезванивали на номер телефона, указанный в сообщении, и злоумышленница, представляясь сотрудницей центрального кредитного учреждения, и якобы для проверки работы кредиток выясняла конфиденциальную информацию держателей банковских карт. Затем она переводила их деньги на свои счета и тратила на покупки в Интернет-магазинах, приобретая крупную компьютерную и бытовую технику.Полицейские задержали мошенницу в Самаре и этапировали в Курск. У неё изъяли множество банковских карт, сим-карт и различной компьютерной техники.Установлена причастность аферистки к более чем 10 эпизодам хищений с банковских счетов на сумму более полумиллиона рублей.По уголовному делу назначены фоноскопические, компьютерные и технико-криминалистические экспертизы.Сейчас самарчанка находится в СИЗО. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.