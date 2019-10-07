РИА Новости. Как и ожидалось, богаче всех оказались москвичи: они зарабатывают в среднем почти 97 тысяч рублей. Рядом со столицей в списке оказались Южно-Сахалинск и Салехард. Антилидерами рейтинга оказались Шахты, Черкесск и Элиста — средний заработок там составляет от 26 до 27 с небольшим тысячи. Курск на 78-м месте со средней зарплатой в 29,5 тысяч.Агентство РИА Рейтинг сравнило сто крупнейших российских городов по уровню зарплаты, сообщает
Эксперты рассчитывали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Средние зарплаты они рассчитывали на основе муниципальной статистики Росстата.
То есть, если в столице на среднюю зарплату можно купить почти 4 условных набора товаров и услуг, то в Курске - 1,75. В Орле и Брянске дела ещё хуже, а в Белгороде получше - там средней зарплаты хватит почти на два потребительских набора.
Курск занял 78-е место в рейтинге городов по уровню зарплаты
Эксперты рассчитывали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора