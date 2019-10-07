Курская организация продолжала выпускать контрафактное сливочное масло, несмотря на уголовное дело
Ситуацию с недобросовестным производителем в управлении Россельхознадзора взяли на особый контроль
Признаки фальсификации в образцах масла сладко-сливочного, «Крестьянского», несолёного, м.д.ж. 72,5% специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили в первой половине этого года.
Напомним, что в 2018 году в рамках проведения оперативно - профилактического мероприятия «Контрафакт» инспекторы Россельхознадзор совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД на складе «Мегатрейда» обнаружили обезличенные короба, предположительно, со сливочным маслом и сыроподобной продукцией иностранного производства с явными признаками недоброкачественности, без ветеринарных сопроводительных документов и деклараций о соответствии. Почти 8,5 тонн опасной продукции тогда изъяли и утилизировали, а цех опечатали, завод оштрафовали, завели уголовное дело.
Однако при анализе работы предприятий по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» выяснилось, что предприятие снова работает. В июне этого года Россельхознадзор нагрянул с внеплановой проверкой в «Мегатрейд».
Инспекторы визуально установили, что цех работает, когда сообщали организации о грядущей проверке. Однако в день начала проверки производство было остановлено. Представитель юридического лица пояснил, что оборудование законсервировано и представил акт о передаче помещений другому лицу.
Специалисты Россельхознадзора вручили письменное требование о предоставлении производственных документов, анализ которых выявил грубые нарушения при осуществлении процессов производства пищевой продукции. Кроме того, нашли подтверждение факты изготовления масла сладко-сливочного, крестьянского, несолёного, м.д.ж. 72,5%, сведения о котором поступили по электронной системе СИРАНО.
За нарушения требований технического регламента в августе Россельхознадзор оштрафовал «Мегатрейд» на 100 тысяч рублей. В сентябре постановление вступило в законную силу.
Ситуация с недобросовестным производителем взята управлением Россельхознадзора на особый контроль, подчеркнули в ведомстве.