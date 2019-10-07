Курская организация продолжала выпускать контрафактное сливочное масло, несмотря на уголовное дело

Ситуацию с недобросовестным производителем в управлении Россельхознадзора взяли на особый контроль

Курскую организацию ООО «Мегатрейд», производящую молочные продукты оштрафовали на 100 тысяч рублей за контрафактное сливочное масло. Причём фальсификат завод проолжал производить, несмотря на то, что ранее уже был наказан за аналогичное нарушение.Признаки фальсификации в образцах масла сладко-сливочного, «Крестьянского», несолёного, м.д.ж. 72,5% специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили в первой половине этого года.Напомним, что в 2018 году в рамках проведения оперативно - профилактического мероприятия «Контрафакт» инспекторы Россельхознадзор совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД на складе «Мегатрейда» обнаружили обезличенные короба, предположительно, со сливочным маслом и сыроподобной продукцией иностранного производства с явными признаками недоброкачественности, без ветеринарных сопроводительных документов и деклараций о соответствии. Почти 8,5 тонн опасной продукции тогда изъяли и утилизировали, а цех опечатали, завод оштрафовали, завели уголовное дело.Однако при анализе работы предприятий по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» выяснилось, что предприятие снова работает. В июне этого года Россельхознадзор нагрянул с внеплановой проверкой в «Мегатрейд».Инспекторы визуально установили, что цех работает, когда сообщали организации о грядущей проверке. Однако в день начала проверки производство было остановлено. Представитель юридического лица пояснил, что оборудование законсервировано и представил акт о передаче помещений другому лицу.Специалисты Россельхознадзора вручили письменное требование о предоставлении производственных документов, анализ которых выявил грубые нарушения при осуществлении процессов производства пищевой продукции. Кроме того, нашли подтверждение факты изготовления масла сладко-сливочного, крестьянского, несолёного, м.д.ж. 72,5%, сведения о котором поступили по электронной системе СИРАНО.За нарушения требований технического регламента в августе Россельхознадзор оштрафовал «Мегатрейд» на 100 тысяч рублей. В сентябре постановление вступило в законную силу.Ситуация с недобросовестным производителем взята управлением Россельхознадзора на особый контроль, подчеркнули в ведомстве.