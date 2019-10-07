В центре Курска автомобилист без прав врезался в дерево, а потом в воинскую часть
Пострадал сам водитель и его пассажир
Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, 27-летний автомобилист на «Хендай Солярис» ехал по улице 50 лет Октября со стороны улицы Большевиков в направлении улицы Дзержинского, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. От удара машину отбросило в стену воинской части.
Пострадал сам водитель и его 33-летний пассажир, из с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу. Отмечается, что водитель был трезв, но не имел права на управление транспортными средствами.