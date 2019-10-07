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В центре Курска автомобилист без прав врезался в дерево, а потом в воинскую часть

Пострадал сам водитель и его пассажир
В центре Курска автомобилист без прав врезался в дерево, а потом в воинскую часть

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Утром в воскресенье, 6 октября в центре Курска иномарка врезалась в дерево и стену здания воинской части. ДТП произошло в 9.30 возле дома №92/2 по улице Дзержинского.

Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, 27-летний автомобилист на «Хендай Солярис» ехал по улице 50 лет Октября со стороны улицы Большевиков в направлении улицы Дзержинского, не справился с управлением и допустил наезд на дерево. От удара машину отбросило в стену воинской части. 

Пострадал сам водитель и его 33-летний пассажир, из с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу. Отмечается, что водитель был трезв, но не имел права на управление транспортными средствами. 
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