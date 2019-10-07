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В Курске начался отопительный сезон. Куда звонить, если батареи остались холодными

В случае нештатной ситуации можно позвонить в приёмную городского комитета ЖКХ, в отдел жилищно-коммунальной политики или в приёмную первого замглавы администрации
В Курске начался отопительный сезон. Куда звонить, если батареи остались холодными

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Сегодня в Курске начали подключать тепло в многоквартирные жилые дома, организации и предприятия.

Подключение ведётся по графику, поскольку одномоментно решить эту задачу по всему городу не возможно, отмечают в мэрии. 

Чтобы узнать, когда тепло будет подаваться в ваш дом, нужно в первую очередь позвонить в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, где есть такой график. Также ознакомиться с графиком подключения тепла можно на сайте городской администрации. 

В случае нештатной ситуации, которая может возникнуть в ходе подключения тепла, можно позвонить в приёмную городского комитета ЖКХ по телефону 52-15-95; в отдел жилищно-коммунальной политики - 52-16-44, 52-15-88; или в приёмную первого заместителя главы администрации города - 55-48-65.

Напомним, старт отопительного сезона не обошёлся без аварий: из-за порыва участка тепломагистрали по улице Ленина, который произошёл сегодня утром, пострадали 11 многоквартирных жилых домов, Дворец пионеров и три медучреждения. Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» локализовали повреждение, сейчас они ремонтируют участок. Все работы планируется завершить к концу дня. 
Администрация города контролирует ситуацию, - подчеркнули в мэрии.


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