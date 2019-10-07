В ближайшие две недели новые светильники появятся на 64-х улицах Курска и на Боевке

Специалисты уже заменили более 5220 светильников на 135 улицах города

В Курске продолжается модернизация уличного освещения. Специалисты уже заменили более 5220 светильников на 135 улицах города.В ближайшие две недели новые лампочки появятся на улицах: Нижняя Рябиновая, 1-й Светлый проезд, 1-я Западная, 2-й Маяковский переулок, 2-я Западная, 2-я Первомайская, 3-я Первомайская, 4-я Первомайская, Аристарховой, Ахтырская, Ахтырский переулок, Ахтырский тупик, Братская, Бутко, Вокзальная, ВЧК, Гвардейская, Западный Парк, Карла Маркса, Кати Зеленко, Красина, Курского Ополчения, Лысая Гора, Льва Кононова, Максима Горького, Марата, Маяковский переулок, Мирный проезд, Нижняя Набережная, Никитская, Никитский переулок, Новая Первомайская, Ново-Ахтырский переулок, Новый Первомайский переулок, Октябрьская, Октябрьский переулок, Олимпийская, Островского, Островского переулок, Первомайский переулок, Почтовая, проезд Маяковского, Рябиновая, Рябиновый переулок, Светлая, Светлый переулок, Светлый проезд, Северная, Серафима Саровского, Спортивная, Тамчишина, Театральная, Театральный проезд, Триумфальная, Уренгойская, Уренгойский переулок, Уренгойский проезд, Урицкого, Уфимцева, Фестивальная, Фрунзе, Хуторская, Хуторской переулок, Челюскинцев, Ягодная, а также в парке Боева Дача.Куряне могут следить за ходом работ, не только своими глазами на улицах города, но и на онлайн-карте в разделе «Жилищное хозяйство», которая обновляется дважды в неделю.