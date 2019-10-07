Куряне стали победителями во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»

ТАКТ". В администрации Курской области уже обсуждают возможность его реализации в регионе.Команда IT-специалистов от Курской области вошла в двадцатку победителей Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Проект медицинского мониторинга человека, который защищали куряне, был признан лучшим в номинации «Здравоохранение», сообщает телеканал "
Курскую область в финале масштабного Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который проходил в Казани, представляли пять команд. В течение 48 часов, превозмогая усталость, так как сон был запрещен, они воплощали и защищали свои проекты. Команда «Черный пиксель», в составе четырех человек, справилась наиболее успешно. Стала лучшей в своей номинации и попала в двадцатку победителей. Награда - полмиллиона рублей на реализацию проекта. Недавно ребята вернулись в Курск. Из-за бессонных ночей они еще не в полной мере осознали, что стали лучшими.
Андрей Аранович, участник конкурса «Цифровой прорыв»: «Самым сложным было то, что нельзя было спать. Мы часто пребывали в каком-то неопределенном состоянии. Сложно было работать. На нашем треке было 25 команд, около 100 человек. И, получается, что мы четверо стали среди них лучшими. Ничего себе. Действительно так получается».
Обсудить проект, который был признан лучшим в номинации «Медицина», участников команды пригласили в администрацию Курской области для встречи с профильным заместителем губернатора и медиками.
Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «Мы хотим поговорить о том, какие перспективы своего проекта они видят в нашем регионе, и каким образом мы дальше можем совершенствовать внедрение IT-технологий в здравоохранении. Все те усилия, которые мы сегодня предпринимаем, в том числе и процесс цифровизации - это всего лишь инструмент. Инструмент улучшения качества, доступности медицинской помощи, как более ранней диагностики тех или иных патологических отклонений».
Медицинский мониторинг человека. Так называется проект курской команды айтишников. Они поставили перед собой цель - сделать доступной для всех возможность следить за здоровьем без сложного медицинского оборудования. Нужен лишь смартфон, а также несколько устройств.
Алексей Кудрин, член команды «Black Pixel»: «Ключевая разработка, лежащая в основе проекта - это разработка «Роскомоса». Это полная оценка параметров гиподинамии человека. Но сейчас такой этап, когда мы внедряем ее широко. Мы хотим, чтобы она была доступна каждому. Потому что она решает ключевые проблемы осложнений сердечнососудистых заболеваний. А именно - инфаркт и инсульт. Она позволяет предотвратить это».
В ходе совещания участники детально обсудили все аспекты проекта. Медики считают его перспективным, ведь речь идет о ранней диагностике заболеваний. Как следствие - меньше необратимых последствий для здоровья человека, а также спасенные жизни.
Куряне стали победителями во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»
Проект медицинского мониторинга человека, который защищали куряне, был признан лучшим в номинации «Здравоохранение»