Активисты ОНФ просят курские власти обустроить тротуары вдоль дорог, которые ремонтируют по нацпроекту
После ремонта некоторые из них лишились технической полосы, которой жители пользовались в качестве тротуара
К примеру, на улице 2-ая Новосёловка была техполоса (элемент проезжей части, который обустраивается выше отметки дорожного полотна, на нём устанавливаются ограждения, опоры освещения), которая служила гражданам в роли тротуара. Но за её счет дорожники в процессе ремонта расширили магистраль. Люди теперь не знают, как им передвигаться по дороге. К общественному транспорту теперь тоже проблематично подобраться. Здесь всегда оживлённое движение, потому что трасса соединяет завокзальную часть Курска с другими районами города.
Как отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Курской области Борис Свиридов, техническую полосу в этом месте нужно восстановить.
Похожая ситуация сложилась на проспекте Дружбы. Горожане сфотографировали и выложили в сеть дорожные работы на этой улице. Вместо технической полосы здесь появляется газон.
«Техполоса вдоль проспекта Дружбы оказалась просто засыпана землёй. А должна быть оформлена асфальтом или тротуарной плиткой. На других дорогах тоже так происходит. На улице Энгельса техполосу уже восстановили и будут делать тротуар, потому что пешеходный путь вдоль дороги – единственно возможный, чтобы спуститься от улицы Пионеров до Сумской. Это системная проблема в Курске, которую надо решать», - отметил член регионального штаба ОНФ в Курской области Игорь Исупов.
Исполняющий обязанности директора департамента строительства и развития дорожной сети Курска Игорь Агищев пояснил, что восстановление техполосы после замены бортового камня на проспекте Дружбы не предусмотрено контрактом. Поэтому подрядчики просто засыпали её землёй.
Активисты ОНФ считают, что подобное качество ремонта не допустимо, жителям это приносит множество неудобств, особенно осенью и весной, в дожди и слякоть. Они предложили властям изменить подход к выполнению нацпроекта и предусматривать расходы из муниципального бюджета на обустройство технических полос и тротуаров вдоль трасс.