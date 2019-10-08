В этом году 21-я Российская агропромышленная выставка пройдёт с 9 по 12 октября на ВДНХ

Более 30 курских предприятий примут участие в агропромышленной выставке «Золотая осень». В этом году 21-я Российская агропромышленная выставка пройдёт с 9 по 12 октября на ВДНХ.В этом году в главном аграрном форуме страны примут участие свыше 1500 экспонентов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Страной-партнёром выставки станет Сербия. В рамках деловой программы пройдёт более 50 мероприятий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти, которые в прямом диалоге смогут обсудить наиболее актуальные вопросы и перспективные направления развития отечественного АПК.Курскую делегацию возглавит заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев, сообщили в пресс-слежбе региональной администрации. Куряне едут на «Золотую осень» солидным представительством. Более 30 предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности примут участие в этом мероприятии. В их числе и постоянные участники выставки, и новички, готовые заявить на общероссийском уровне о высоком качестве своей продукции. Традиционно курские предприятия будут участвовать в отраслевых конкурсах.Также на главной аграрной выставке страны куряне представят коллективную экспозицию, отражающую показатели развития предприятий агропромышленного комплекса региона.