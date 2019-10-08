Расследование уголовного дела по факту ДТП с маршруткой на личном контроле начальника курского УМВД

Две пассажирки, сидящие на переднем сидении погибли на месте, водитель маршрутки и ещё одна пассажирка - в реанимации

В Курске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли две пассажирки маршрутки. Трагедия произошла в понедельник, 7 октября в начале восьмого часа вечера напротив дома 10 по Магистральному проезду.В ГИБДД сообщили, что 63-летний водитель ГАЗели не справился с управлением, после чего врезался в стоящий у правого края проезжей части грузовик «Фрейтлайнер» с полуприцепом, потом произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мерседес Бенц гелентваген».В маршрутке находилось 6 человек с водителем. Две пассажирки 39 и 20 лет, сидящие на переднем сидении от полученных травм скончались на месте.Водитель Газели и ещё одна пассажирка 59 лет с различными травмами госпитализированы и находятся в реанимации. Ещё двоих пострадавших после осмотра медики отпустили.Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Назначены необходимые экспертизы. Установлено, что маршрутный автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю.Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»). Расследование уголовного дела стоит на личном контроле начальника УМВД России по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева.