Расследование уголовного дела по факту ДТП с маршруткой на личном контроле начальника курского УМВД
Две пассажирки, сидящие на переднем сидении погибли на месте, водитель маршрутки и ещё одна пассажирка - в реанимации
В ГИБДД сообщили, что 63-летний водитель ГАЗели не справился с управлением, после чего врезался в стоящий у правого края проезжей части грузовик «Фрейтлайнер» с полуприцепом, потом произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мерседес Бенц гелентваген».
В маршрутке находилось 6 человек с водителем. Две пассажирки 39 и 20 лет, сидящие на переднем сидении от полученных травм скончались на месте.
Водитель Газели и ещё одна пассажирка 59 лет с различными травмами госпитализированы и находятся в реанимации. Ещё двоих пострадавших после осмотра медики отпустили.
Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Назначены необходимые экспертизы. Установлено, что маршрутный автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»). Расследование уголовного дела стоит на личном контроле начальника УМВД России по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева.
ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ