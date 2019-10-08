В Курскэнерго оценили готовность структурных подразделений к отопительному сезону

Проверка показала, что все запланированные 257 мероприятий по подготовке к зиме в Курскэнерго выполнены в полном объеме и в установленные сроки

Центральная комиссия филиала «Россети Центр Курскэнерго» под председательством первого заместителя директора – главного инженера филиала «Курскэнерго» Вячеслава Истомина завершила проверку готовности к прохождению отопительного сезона производственных подразделений филиала.Проверка показала, что все запланированные 257 мероприятий по подготовке к зиме в Курскэнерго выполнены в полном объеме и в установленные сроки.Специалистами филиала отремонтировано более 1 792 км линий электропередачи 0,4-110 кВ и 319 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено свыше 858 га просек воздушных линий электропередачи.Большое внимание в преддверии сезона максимума нагрузок уделялось подготовке персонала к работе в условиях низких температур. При активном участии Курскэнерго совместно с Черноземным ПМЭС, ГУ МЧС России по Курской области, органами исполнительной власти проведены учения по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений. Кроме того, в филиале было проведено пять специализированных тренировок по вводу графиков временного отключения потребления электрической энергии (мощности) и отработке взаимодействия персонала Курскэнерго, Черноземного ПМЭС и АО КЭС при ликвидации ЧС. Также в сентябре проведена пробная плавка гололеда на линии электропередачи 110кВ «Садовая – Фатеж».Для выполнения аварийно-восстановительных работ в филиале сформировано 10 мобильных бригад в составе 74 человек, в распоряжении энергетиков находится 21 единица высокопроходимой и специальной техники, а также 107 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 1583 кВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам региона. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования.Окончательная оценка готовности Курскэнерго к периоду максимума нагрузок будет дана в начале ноября 2019г. комиссией «Россети Центр».