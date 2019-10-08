В Курске прошел открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг

ТАКТ".Шахматами на ковре называют набирающий популярность вид спортивной борьбы - грэпплинг. Общего с традиционными шахматами, на первый взгляд, мало. Но, как уверяют борцы, связь есть. Она заключается в умении просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. В умении владеть, как телом, так и разумом, в Курске собрались около 300 юных и взрослых спортсменов из разных регионов России, сообщает телеканал "
В зале тренировочного центра одного из ТРЦ города - не протолкнуться. Проходит открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг. Это относительно молодой вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник, а правил при проведении болевых и удушающих приемов не очень много. Первая половина соревновательного дня - детская. Отличие от взрослой - лишь в возрасте участников.
Арман Багдасарян, участник турнира: «Мне 11 лет, я начал занимать грэпплингом, спортивной борьбой в возрасте 10 лет. Занимаюсь уже порядка одного года. Это мой спорт, у меня все получается, и я стараюсь идти только вперед. Хорошо получается бороться, а вот с боксом у меня не получилось. Я часто проигрывал. Здесь же я обрел успех».
К спортивному успеху, в рамках турнира, стремятся несколько сотен юных борцов. Многие приехали из Воронежской, Белгородской, Орловской, Тульской областей, а также из Пензы и Москвы.
Дмитрий Чевычелов, президент федерации спортивной борьбы Курской области: «Турнир собрал детей от шести лет и старше. Собралось больше 200 участников. Турнир получился межрегиональным. Курскую область представляют сегодня около 100 юных участников. Только 70 человек приехало из Железногорска. И порядка 30 курян участвуют в этих соревнованиях».
Организатор турнира - мастер спорта России по спортивной борьбе, серебряный призер чемпионата мира и РФ, двукратный бронзовый призер Кубка России Айказ Габрелян. Грэпплинг, отмечает, это больше чем просто спортивная борьба. Это искусство владения, как телом, так и разумом.
Айказ Габрелян, организатор турнира, мастер спорта России по спортивной борьбе: «Это такой вид единоборств, в котором соединены все виды борьбы - вольная, джиу-джитсу, самбо, дзюдо, греко-римская. Грэпплинг еще называют шахматами на ковре. То есть надо знать 5-6 атак и противодействий. Надо думать на несколько ходов вперед, чтобы выиграть у своего соперника».
Грэпплинг также развивает дисциплину и улучшает физическое состояние - добавляют спортсмены. А для того, чтобы стать настоящим грэпплером нужно быть мужественным, сильным и очень техничным. Куряне в этом преуспели - об этом говорят результаты турнира. Среди семи курских клубов, защищавших честь области, клуб «Warrior» больше всего наград, а именно 10. Четыре серебряных медали, три золотых и столько же бронзовых.
В Курске прошел открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг
Это относительно молодой вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник, а правил при проведении болевых и удушающих приемов не очень много