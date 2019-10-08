В Курске полицейские поймали ночного автовора
Он взламывал замки, похищал технику из машин и продавал награбленное
Как выяснили стражи порядка, ночью злоумышленник взломал замок, проник в салон машины и похитил видеорегистратор, антирадар, аудиомагнитолу и канистру с тосолом. Всего более чем на 7 тысяч рублей.
Преступника уже задержали. Им оказался 31-летний горожанин. Всю технику он успел продать. При обыске полицейские обнаружили только похищенную канистру. Это не единственный эпизод в "криминальной жизни" автовора - установлена причастность курянина к ещё 4 аналогичным преступлениям в Курске.
Возбуждено уголовное дело.