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В Курске полицейские поймали ночного автовора

Он взламывал замки, похищал технику из машин и продавал награбленное 

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В Курске полицейские задержали ночного автовора. К правоохранителям обратился курянин, который припарковал свой автомобиль ВАЗ-2110  во дворе дома по улице Ломоносова, а наутро обнаружил пропажу имущества. 

Как выяснили стражи порядка, ночью злоумышленник взломал замок,  проник в салон машины и похитил видеорегистратор, антирадар, аудиомагнитолу и канистру с тосолом. Всего более чем на 7 тысяч рублей.       

Преступника уже задержали. Им оказался 31-летний горожанин. Всю технику он успел продать. При обыске полицейские обнаружили только похищенную канистру. Это не единственный эпизод в "криминальной жизни" автовора - установлена причастность курянина к ещё 4 аналогичным преступлениям в Курске.

Возбуждено уголовное дело. 
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