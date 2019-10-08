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В Курске состоялось первое общественное обсуждение по разработке городского дизайн-кода

Дизайн-код призван помочь избавиться от обилия пестрой и навязчивой рекламы на улицах города, а также выработать единый стиль оформления указателей, знаков и других конструкций
В Курске состоялось первое общественное обсуждение по разработке городского дизайн-кода

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Дизайн-код призван помочь избавиться от обилия пестрой и навязчивой рекламы на улицах города, а также выработать единый стиль оформления указателей, знаков и других конструкций. Работа предстоит долгая, скорых перемен ждать не стоит. Первым мероприятием, в целой череде предстоящих, стало общественное слушание для активных горожан, сообщает телеканал "ТАКТ".

Дизайн-кодом города принято считать свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории в исторической части города и на протяжении туристических маршрутов. Дизайн код, уверены власти и общественные деятели, Курску необходим. Первым шагом в этом направлении стало общественное слушание. Оно прошло на базе областного комитета архитектуры и градостроительства. Участники, а это преимущественно общественные активисты, в формате воркшопа, командной работы, на примере Центральной гостиницы попробовали разместить рекламу таким образом, чтобы не испортить внешний вид здания и улицы в целом. Но основная задача первой встречи, отмечают организаторы - это презентация тактики дальнейших действий.

Анна Коновалова, советник губернатора Курской области: «Сегодня мы презентуем тактику, она будет называться - тактика пяти шагов. Вот за пять шагов мы с вами внедрим дизайн-код. За пять шагов мы с вами сделаем наш город лучше и краше».

С тем, что существующие требования к благоустройству нуждаются в доработке, согласен главный архитектор области. По его словам, многие города страны уже смогли добиться единообразия в оформлении указателей, знаков и рекламы. Курск в их число не входит.

Сергей Чернов, председатель областного комитета архитектуры и градостроительства: «В Курске у нас имеются и правила благоустройства и правила землепользования и застройки, и генеральный план у нас утвержден. Но наш Курск не становится краше. Он развивается по каким-то своим правилам, а точнее по правилам, которые устанавливают наши предприниматели. Владельцы магазинов, ларьков, кафе. Речь идет о рекламе, в первую очередь».

Скорых перемен не будет - отмечает советник губернатора по вопросам благоустройства. Принято решение не привлекать для создания дизайн-кода специализирующиеся на этом организации. Каким будет областной центр - должны решать жители, бизнес и власть. Решать будут долго.

Анна Коновалова, советник губернатора Курской области: «Мы с вами не за месяц и не за два нарисуем его, придумаем, как правильно располагать вывески и рекламные конструкции. Нет. Будет ряд встреч, которые проведем с предпринимателями, с урбанистами, с архитекторами и с общественностью. Несколько сезонов нам точно понадобятся. Для того чтобы выработать единый качественный документ, который будет потом принят в правилах благоустройства. И у нас будут хорошие, адекватные правила благоустройства для всех».
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