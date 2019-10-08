Директор железногорского колледжа заключал контракты на питание со своей женой

Два года подряд директор железногорского колледжа заключал контракты на оказание услуг по организации горячего питания студентов c одной и той же организацией

В Железногорске прокуратура наказала директора местного колледжа за нарушение антикоррупционного законодательства при организации питании в учебном заведении.Два года подряд директор железногорского колледжа заключал контракты на оказание услуг по организации горячего питания студентов c одной и той же организацией. При проверке выяснилось, что руководителем этой организации является супруга директора колледжа.Вопреки требованиям антикоррупционного законодательства руководитель образовательной организации не направил уведомление работодателю о возможном возникновении конфликта интересов, - отмечают в прокуратуре.В итоге железногорский межрайонный прокурор внес председателю комитета образования и науки Курской области представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.Директора колледжа привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранят ли эти нарушения - проконтролирует прокуратура.