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Директор железногорского колледжа заключал контракты на питание со своей женой

Два года подряд директор железногорского колледжа заключал контракты на оказание услуг по организации горячего питания студентов c одной и той же организацией
Директор железногорского колледжа заключал контракты на питание со своей женой

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В Железногорске прокуратура наказала директора местного колледжа за нарушение антикоррупционного законодательства при организации питании в учебном заведении. 

Два года подряд директор железногорского колледжа заключал контракты на оказание услуг по организации горячего питания студентов c одной и той же организацией. При проверке выяснилось, что руководителем этой организации является супруга директора колледжа.

Вопреки требованиям антикоррупционного законодательства руководитель образовательной организации не направил уведомление работодателю о возможном возникновении конфликта интересов, - отмечают в прокуратуре.

В итоге железногорский межрайонный прокурор внес председателю комитета образования и науки Курской области представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

Директора колледжа привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранят ли эти нарушения - проконтролирует прокуратура.

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