Три года колонии получил курянин, грозившийся убить собственную бабушку из-за тысячи рублей

Он поднес нож к горлу 65-летней женщины, угрожая перерезать ей горло, требовал деньги

Промышленный райсуд вынес приговор 22-летнему курянину, который избил свою родную бабушку и угрожал перерезать ей горло. Всё из-за одной тысячи рублей.Парень постоянно проживал в Курске с бабушкой. Он нигде не работал, жил за счёт родственницы. Узнав, что женщине выплатили пенсию, он попросил дать ему денег. Получив отказ, молодой человек стал избивать пенсионерку.Нанёс ей не менее 30 ударов в область головы и по другим частям тела. Продолжая требовать деньги, он поднес нож к горлу 65-летней женщины, угрожая перерезать ей горло, - рассказали в прокуратуре.Получив от нее 1 тысячу рублей, нерадивый внук перестал узбивать бубушку.Суда назначено ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.