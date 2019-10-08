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Три года колонии получил курянин, грозившийся убить собственную бабушку из-за тысячи рублей

Он поднес нож к горлу 65-летней женщины, угрожая перерезать ей горло, требовал деньги
Три года колонии получил курянин, грозившийся убить собственную бабушку из-за тысячи рублей

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Промышленный райсуд вынес приговор 22-летнему курянину, который избил свою родную бабушку и  угрожал перерезать ей горло. Всё из-за одной тысячи рублей. 

Парень постоянно проживал в Курске с бабушкой. Он нигде не работал, жил за счёт родственницы. Узнав, что женщине выплатили пенсию, он попросил дать ему денег. Получив отказ, молодой человек стал избивать пенсионерку. 

Нанёс ей не менее 30 ударов в область головы и по другим частям тела. Продолжая требовать деньги, он поднес нож к горлу 65-летней женщины, угрожая перерезать ей горло, - рассказали в прокуратуре.

Получив от нее 1 тысячу рублей, нерадивый внук перестал узбивать бубушку.

Суда назначено ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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