Три года колонии получил курянин, грозившийся убить собственную бабушку из-за тысячи рублей
Он поднес нож к горлу 65-летней женщины, угрожая перерезать ей горло, требовал деньги
Парень постоянно проживал в Курске с бабушкой. Он нигде не работал, жил за счёт родственницы. Узнав, что женщине выплатили пенсию, он попросил дать ему денег. Получив отказ, молодой человек стал избивать пенсионерку.
Нанёс ей не менее 30 ударов в область головы и по другим частям тела. Продолжая требовать деньги, он поднес нож к горлу 65-летней женщины, угрожая перерезать ей горло, - рассказали в прокуратуре.
Получив от нее 1 тысячу рублей, нерадивый внук перестал узбивать бубушку.
Суда назначено ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.