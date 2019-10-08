В Курске на три дня закроют проезд по 1-му Линецкому переулку

Проехать на автотранспорте нельзя будет на участке от дома № 6 до дома № 12

В Курске с 9 по 11 октября закроют проезд по 1-му Линецкому переулку. Проехать на автотранспорте нельзя будет на участке от дома № 6 до дома № 12. Это связано с выполнением работ по прокладке подземного газопровода, сообщили в мэрии.