Лента новостей / В регионе Вчера, 16:38 В Курске на три дня закроют проезд по 1-му Линецкому переулку Проехать на автотранспорте нельзя будет на участке от дома № 6 до дома № 12 Читайте также По улице Бочарова Курска закрыли движение Улицу Павлуновского Курска закроют для автотранспорта Почти на две недели улицу Семеновская Курска закрыли для автотранспорта В Курске с 9 по 11 октября закроют проезд по 1-му Линецкому переулку. Проехать на автотранспорте нельзя будет на участке от дома № 6 до дома № 12. Это связано с выполнением работ по прокладке подземного газопровода, сообщили в мэрии. +0 -0