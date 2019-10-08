Под Курском «Москвич» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Пострадали женщина и двухлетний ребёнок
Авария произошла на автодороге «Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье»
За рулём «Москвича», двигавшегося со стороны Курска в направлении деревни Полевая, была 35-летняя женщина, КАМАЗом управлял 44-летний водитель, он ехал во встречном направлении, сообщили в ГИБДД.
В результате столкновения пострадали женщина и её несовершеннолетний пассажир - 2-летний малыш. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу Курска.
ФОТО - АВТОКАДР_46