Под Курском «Москвич» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Пострадали женщина и двухлетний ребёнок

Авария произошла на автодороге «Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье»

В Курском районе в понедельник, 7 октября столкнулись «Москвич 2141» и КАМАЗ. Авария произошла около четырёх часов дня на 19 км автодороги «Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье».За рулём «Москвича», двигавшегося со стороны Курска в направлении деревни Полевая, была 35-летняя женщина, КАМАЗом управлял 44-летний водитель, он ехал во встречном направлении, сообщили в ГИБДД.В результате столкновения пострадали женщина и её несовершеннолетний пассажир - 2-летний малыш. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу Курска.