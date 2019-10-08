  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

Под Курском «Москвич» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Пострадали женщина и двухлетний ребёнок

Авария произошла на автодороге «Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье»
Под Курском «Москвич» лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Пострадали женщина и двухлетний ребёнок

Читайте также

В Курском районе в понедельник, 7 октября столкнулись «Москвич 2141» и КАМАЗ. Авария произошла около четырёх часов дня на 19 км автодороги «Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье».

За рулём «Москвича», двигавшегося со стороны Курска в направлении деревни Полевая, была 35-летняя женщина, КАМАЗом управлял 44-летний водитель, он ехал во встречном направлении, сообщили в ГИБДД. 

В результате столкновения пострадали женщина и её несовершеннолетний пассажир - 2-летний малыш. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу Курска.




ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске жители пятиэтажки пожалели о капремонте своего дома

В Курске «OPEL» сбил двух пенсионеров

Курские заводы выработали 200 тысяч тонн сахара

Власти озаботились повышением доходов курян

Под Курском незаконно распахали прибрежную полосу Тускари

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске