графику.Почти в 400 многоквартирных домах Курска из 2023 уже подключено отопление. Об этом сообщили в городской администрации. Объекты социального назначения подключены все. Подключение тепла в жилые дома ведётся по
Напомним, в понедельник на улице Ленина произошёл порыв на ветхом участке теплосети. Специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» заменили десять метров теплопровода. К полуночи аварию устранили, все потребители – 11 многоэтажек, 3 медучреждения и городской Дворец пионеров и школьников – были подключены к отоплению по нормальной схеме.
Ранее в мэрии рассказали, куда обращаться в случае внештатной ситуации.
Почти в 400 домах в Курске дали тепло в первый день отопительного сезона
Посмотреть график подключения можно на сайте городской администрации