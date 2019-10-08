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Почти в 400 домах в Курске дали тепло в первый день отопительного сезона

Посмотреть график подключения можно на сайте городской администрации
Почти в 400 домах в Курске дали тепло в первый день отопительного сезона

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Почти в 400 многоквартирных домах Курска из 2023 уже подключено отопление. Об этом сообщили в городской администрации. Объекты социального назначения подключены все. Подключение тепла в жилые дома ведётся по графику.

Напомним, в понедельник на улице Ленина произошёл порыв на ветхом участке теплосети. Специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» заменили десять метров теплопровода. К полуночи аварию устранили, все потребители – 11 многоэтажек, 3 медучреждения и городской Дворец пионеров и школьников – были подключены к отоплению по нормальной схеме.

Ранее в мэрии рассказали, куда обращаться в случае внештатной ситуации.  

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