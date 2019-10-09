Под Курском незаконно распахали прибрежную полосу Тускари
Сейчас ищут виновных, возбуждено административное дело
В Курскоблприроднадзор обратились местные жители, которые жаловались на то, что в Тазовском сельсовете Золотухинского района распахана прибрежная защитная полосы реки.
Специалист ведомства, осмотрев место выяснил, что полоса действительно распахана, расстояние до водоёма составляет 18-20 метров.
Сейчас проводится административное расследование, ищут виновных.
По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, отметили в облатной администрации.