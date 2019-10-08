уголовное дело, расследование которого лично контролирует начальник областного УМВД Виктор Косарев.В курской администрации объяснили отсутствие света на Магистральном проезде, где накануне произошло смертельное ДТП с маршруткой и фурой. Напомним, там погибли две пассажирки ГАЗели, водитель и ещё одна пассажирка в реанимации. Возбуждено
Как сообщили в администрации, на место трагедии сразу же выехали представители мэрии. И.о. главы администрации Курска Николай Цыбин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этой аварии.
По поводу отсутствия освещения на этом участке дороги, что обсуждают куряне в соцсетях, он сказал следующее:
«Вчера на этом участке действительно произошло аварийное отключение электроэнергии из-за сильного порыва ветра и сырой погоды. Сегодня эта электролиния уже включена», - отметил чиновник.
Второй фактор трагедии – припаркованные на обочине машины, в том числе большегрузные. Благодаря рейдам, которые прошли на проспекте Победы и улице 50 лет Октября, больше нет припаркованных большегрузов. Но в администрации признают - ситуация по городу ещё далека от решения.
ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В курской администрации объяснили отсутствие света на Магистральном проезде, где произошло смертельное ДТП
Николай Цыбин: Вчера на этом участке действительно произошло аварийное отключение электроэнергии из-за сильного порыва ветра и сырой погоды. Сегодня эта электролиния уже включена