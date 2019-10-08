В курской администрации объяснили отсутствие света на Магистральном проезде, где произошло смертельное ДТП

Николай Цыбин: Вчера на этом участке действительно произошло аварийное отключение электроэнергии из-за сильного порыва ветра и сырой погоды. Сегодня эта электролиния уже включена