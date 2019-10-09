В Курске жители пятиэтажки пожалели о капремонте своего дома

ТАКТ".Когда многоквартирный дом в центре Курска попал в программу капитального ремонта, жители обрадовались. Рассчитывали, что почти за пять миллионов рублей их пятиэтажка станет лучше, чем была в момент сдачи в 1965 году. Но вышло иначе - капремонт оказался частичным, крыша протекает, а строительная бригада не укладывается в сроки. Об этом сообщает телеканал "
Улица Садовая, дом 3. Жители старенькой пятиэтажки собираются во дворе, чтобы поделиться историей о долгожданном капитальном ремонте, который, в итоге обернулся капитальным разгромом. Началось все, как водится, с задержки. Рабочие не появились в положенный день - 26 июля.
Любовь Татаренкова, старшая дома №3 по улице Садовая: «Работы начались 19 августа и, как можно сейчас увидеть, окончание 26 октября не произойдет. В этом и состоит наша проблема. Фирма, которая выиграла тендер - московская, «Корвус». Я хочу сказать всем - если у вас предстоит капитальный ремонт дома, то обратите пристальное внимание на исполнителя работ».
Когда строительная бригада, к слову, очень маленькая, прибыла, то у людей возникли сомнения касательно профессиональной пригодности работников, а также в ответственности их руководства. Но все надеялись на лучшее. По прошествии почти двух месяцев, жильцы с ужасом смотрят на выполненный объем работ. К слову, стоимость капремонта - почти пять миллионов рублей.
Ольга Безус, жительница дома №3 по улице Садовая: «Мы, жители дома по улице Садовая, 3, возмущены этим так называемым капитальным разгромом. Конечно, мы надеялись, что наш старенький дом будет приведен в порядок. Вот, казалось бы, фирма нашлась. И что же получилось? Уже завтра белые мухи полетят, и что с нашим домом? И где эти средства сумасшедшие, которые выделили на ремонт? Мы остались с крышей, которая течет, которая залила после ремонта все квартиры на 5 этаже. А о фасаде и говорить нечего. Часть сделана, часть оставлена, что они собираются дальше делать? Очень нам это все странно и обидно».
Стоимость кровельных работ составляет около двух с половиной миллионов. Сначала на крыше трудились одни люди, а им на смену пришли другие. Поработав болгаркой, они открыли беспрепятственный доступ дождевой воде на верхний этаж.
Лидия Шехавцова, жительница дома №3 по улице Садовая: «Когда был дождь, первый дождь после этого ремонта, то у нас все текло. Даже с коридора вода текла на площадку. И мы очень волновались, ведь много проводов. Опасались, что сгорит весь дом. Если бы мы знали, что так будет, то пусть бы было как было».
Запоздалые претензии и подозрения жители дома высказывают лишь сейчас.
Галина Рафаилова, жительница дома №3 по улице Садовая: «У меня вопрос возникает - почему именно московская фирма выиграла тендер на ремонт нашего дома? Я считаю, что в Курске достаточно опытных и квалифицированных. А нанимать московские бригады - затратно. Видимо, в управляющей компании, а также компании по капремонту думают иначе. Жители нашего дома видят в этом коррупционную составляющую».
С назревшими вопросами люди обратились в фонд капитального ремонта. Договорились о компенсации пострадавшим в результате затопления, а также с удивлением узнали, что капитальный ремонт, оказывается, у них не полный, а частичный.
Любовь Татаренкова, старшая дома №3 по улице Садовая: «Дом находится в центре города, но оказывается, в смету не было заложены все остальные стены, только внутренняя стена двора. И в смету не заложена покраска. Что это за смета и кто ее составлял мы не знаем, не можем найти никаких концов. И поэтому мы хотим закончить ремонт этого фасада и оставить на апрель неподписанные документы, чтобы в апреле у нас работы начались заново. Желательно, чтобы не с этой фирмой».
Почему капитальный ремонт получился не совсем капитальным, выяснить не удалось. Специалист фонда капремонта сослался на командировку и плохую связь.
Что касается руководителя бригады строителей, то он задержку начала работ он объяснил неулаженными вопросами со сметой. Признал ошибку, допущенную рабочими на крыше дома. Она, по его словам, уже устранена. Также выразил надежду, что закончить частичный капремонт удастся в отведенный срок.
Александр Муртазалиев, руководитель строительной бригады: «Работы ведь ведутся, они не остановлены. Мы постараемся в срок. У нас до 31 октября срок. Так что у нас есть возможность закончить его. Да, я понимаю тревогу жильцов, что осталось всего 2-3 недели, а объем большой, но, я думаю, это вполне исполняемо».
В Курске жители пятиэтажки пожалели о капремонте своего дома
Капремонт оказался частичным, крыша протекает, а строительная бригада не укладывается в сроки