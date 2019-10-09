В Курске столкнулись легковушка и "скорая". Ранен 5-летний ребёнок

Именно водитель машины медслужбы не предоставил преимущество в движении

8 октября в Курске произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".Примерно в плоловину девятого утра возле дома №131 по улице Дубровинского столкнулись автомобиль ГАЗ "скорой помощи", за рулём которого был 67-летний водитель и «Опель», под управлением 29-летней женщины."Скорая" ехала со стороны улицы Дубровинского в направлении улицы Гудкова, легковушка - в сторону улицы Дубровинского. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, именно водитель машины медслужбы не предоставил преимущество в движении «Опелю».В результате столкновения пострадали женщина - водитель иномарки и её маленький пассажир - 5-летний мальчик. Их с ушибами доставили в больницу.