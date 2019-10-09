Назначен заместитель прокурора Курской области

До этого, с апреля 2011 года он занимал должность первого заместителя прокурора Костромской области

Приказом Генпрокурора России на должность заместителя прокурора Курской области назначен старший советник юстиции Сергей Кочергин. До этого, с апреля 2011 года он занимал должность первого заместителя прокурора Костромской области, сообщили в прокуратуре.Сергей Кочергин служит в органах прокуратуры с 1993 года. Ранее он работал следователем районной прокуратуры, следователем по особо важным делам отдела прокуратуры Саратовской области, прокурором Дергачевского района Саратовской области, следователем по особо важным делам управления Генпрокуратуры России в Центральном Федеральном округе и на других должностях.За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации. Является Почетным работником прокуратуры. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», награжден знаком отличия «За верность закону» I степени.