Курянка оплатила телефонные счета мошеннику

Мошенники звонили из другого региона России и попросили положить 8 тысяч рублей на счета двух мобильных номеров

Курские полицейские ищут мошенников, которые обманули 37-летнюю курянку.Накануне женщина разместила объявление о продаже красной икры в Интернете. Вскоре ей позвонил мужчина, который захотел купить деликатес по цене 3000 рублей за килограмм, но попросил привезсти ему икру, так как сам забрать её не смог.Поверив словам незнакомца, женщина согласилась доставить товар. По дороге покупатель позвонил ещё раз и попросил положить 8 тысяч рублей на счета двух мобильных номеров. Женщина выполнила и это поручение незнакомца, а, подъехав к нужному зданию, набрала номер, с которого он звонил. Телефон к этому моменту уже был недоступен. Тогда курянка поняла, что стала жертвой телефонных аферистов.В ходе расследования выяснилось, что мошенники звонили из другого региона России. Сейчас полицейские ищут аферистов. Возбуждено уголовное дело.