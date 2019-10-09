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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт начал размещать в соцсети данные о свободных вакансиях в Курской области

Губернатор пообещал выкладывать публикации о вакансиях на крупных предприятиях регулярно, если такой формат окажется эффективным
Роман Старовойт начал размещать в соцсети данные о свободных вакансиях в Курской области

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Роман Старовойт начал размещать на своей странице Вконтакте данные о свободных вакансиях в Курской области. Так губернатор решил помочь курянам с трудоустройством. Среди предприятий, которые нуждаются в работниках Курская АЭС, «Европа», Курский мясоперерабатывающий завод в Железногорском районе и другие.

Роман Владимирович отметил, что куряне часто пишут ему в комментариях и личные сообщения о нехватке рабочих мест. При этом, большинство руководителей крупных предприятий региона, напротив, говорят о кадровом дефиците. Также областная биржа труда даёт данные о 9385 свободных рабочих мест, пишет губернатор. 

Пост появился на странице главы региона накануне вечером, его уже просмотрели 52 тысячи человек, также он собрал более 800 комментариев.

Роман Старовойт пообещал выкладывать публикации о вакансиях на крупных предприятиях регулярно, если такой формат окажется эффективным.

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