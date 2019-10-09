Роман Старовойт начал размещать в соцсети данные о свободных вакансиях в Курской области

Губернатор пообещал выкладывать публикации о вакансиях на крупных предприятиях регулярно, если такой формат окажется эффективным

Роман Старовойт начал размещать на своей странице Вконтакте данные о свободных вакансиях в Курской области. Так губернатор решил помочь курянам с трудоустройством. Среди предприятий, которые нуждаются в работниках Курская АЭС, «Европа», Курский мясоперерабатывающий завод в Железногорском районе и другие.Роман Владимирович отметил, что куряне часто пишут ему в комментариях и личные сообщения о нехватке рабочих мест. При этом, большинство руководителей крупных предприятий региона, напротив, говорят о кадровом дефиците. Также областная биржа труда даёт данные о 9385 свободных рабочих мест, пишет губернатор.Пост появился на странице главы региона накануне вечером, его уже просмотрели 52 тысячи человек, также он собрал более 800 комментариев.Роман Старовойт пообещал выкладывать публикации о вакансиях на крупных предприятиях регулярно, если такой формат окажется эффективным.