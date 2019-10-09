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Курянке удалось отсудить почти миллион у Минобороны за ДТП с БТРами

Но это решении суда Минобороны ещё может обжаловать
Курянке удалось отсудить почти миллион у Минобороны за ДТП с БТРами

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Одна из владельцев пострадавших машин в февральском ДТП с БТРами выиграла дело у Минобороны. Именно на "Фольксваген" Ирины Гавловской, сдав назад, в тот злополучный день неожиданно поехала бронемашина. 

Ленинский райсуд Курска признал виновным в аварии водителя БТРа и частично удовлетворил иск курянки. Минобороны выплатит женщине 864 с лишним тысячи в счет причинённого ущерба, + расходы по оплате услуг эвакуатора - 2000, расходы по оплате услуг эксперта-техника 25 000, расходы по оплате услуг юриста в размере 10 000 и расходы по оплате госпошлины - 11 860 рублей. Итого -  912 884 рубля 55 копеек. 

Но это решении суда Минобороны ещё может обжаловать. 
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