Курянке удалось отсудить почти миллион у Минобороны за ДТП с БТРами

Но это решении суда Минобороны ещё может обжаловать

Одна из владельцев пострадавших машин в февральском ДТП с БТРами выиграла дело у Минобороны. Именно на "Фольксваген" Ирины Гавловской, сдав назад, в тот злополучный день неожиданно поехала бронемашина.Ленинский райсуд Курска признал виновным в аварии водителя БТРа и частично удовлетворил иск курянки. Минобороны выплатит женщине 864 с лишним тысячи в счет причинённого ущерба, + расходы по оплате услуг эвакуатора - 2000, расходы по оплате услуг эксперта-техника 25 000, расходы по оплате услуг юриста в размере 10 000 и расходы по оплате госпошлины - 11 860 рублей. Итого - 912 884 рубля 55 копеек.Но это решении суда Минобороны ещё может обжаловать.