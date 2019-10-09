ТАКТ".В цифровой экономике российские вузы должны стать основным источником для подготовки кадров. Многие высшие учебные заведения страны уже существенно обновили программы бакалавриата и магистратуры. Также в некоторых вузах начинают работать Центры компетенций цифровой экономики, которые занимаются обучением «цифровой грамотности», сообщает телеканал "
С развитием технологий и усложнением информационного пространства, в котором мы существуем, представление о грамотности расширяется. Международные организации, которые пытаются классифицировать необходимые современному человеку компетенции, говорят о важности цифровой, информационной и научной грамотности.
Людмила Голощапова, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»: «Умение использовать технологии — это жизненный навык и важный вид грамотности. Цифровое образование создает новые возможности для персонализированного обучения, возникают новые модели сотрудничества, становится шире спектр инновационных и привлекательных для учащихся стратегий обучения».
Преподаватели высших учебных заведений демонстрируют высокие показатели знаний, навыков и установок в области цифровых технологий. Работа в системе современного образования оказывается невозможной без знаний, навыков и установок во всех компонентах цифровой грамотности.
Наталья Савина, доцент кафедры «Мировая Экономика» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»: «Кафедра «Мировая Экономика» активно интегрируется в пространство, поэтому реализуемые программы бакалавриата и магистратуры нацелены на подготовку высокопрофессиональных специалистов, востребованных российскими и международными компаниями, органами государственной власти, а также способных управлять собственным бизнесом. Все наши программы имеют государственную и общественно-профессиональную аккредитацию».
В процессе обучения в университете Плеханова используют авторские образовательные практики. Студенты разрабатывают индивидуальные проекты по актуальным вопросам развития международного бизнеса.
Наталья Проданова, профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы, «РЭУ им. Г.В. Плеханова»: «Возможность пройти практику в главном контрольном управлении – уникальный шанс для молодого специалиста. Широкий фронт работы, современные передовые технологии, которые отрабатываются в ГКУ, серьезные научные задачи, которые выполняются под руководством профессионалов самого высокого уровня – это яркая строчка в резюме молодого специалиста».
Российские вузы должны стать основным источником для подготовки кадров
В некоторых вузах начинают работать Центры компетенций цифровой экономики, которые занимаются обучением «цифровой грамотности»