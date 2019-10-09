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РЖД провели открытые уроки по безопасности для двух тысяч учащихся школьников и студентов

Железнодорожники провели 70 уроков по безопасности в учебных заведениях
РЖД провели открытые уроки по безопасности для двух тысяч учащихся школьников и студентов

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Более 2 тысяч школьников и студентов Орловской и Курской областей повторили правила безопасного поведения на железной дороге во время акции «Детская безопасность на железной дороге», которую компания «РЖД» проводила со 2 сентября по 2 октября.

Железнодорожники провели 70 уроков по безопасности в учебных заведениях. Также прошли совместные с транспортной полицией рейды, во время которых задержали 60 человек, переходивших пути в неположенных местах перед приближающимися поездами.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

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