РЖД провели открытые уроки по безопасности для двух тысяч учащихся школьников и студентов
Железнодорожники провели 70 уроков по безопасности в учебных заведениях
Железнодорожники провели 70 уроков по безопасности в учебных заведениях. Также прошли совместные с транспортной полицией рейды, во время которых задержали 60 человек, переходивших пути в неположенных местах перед приближающимися поездами.
Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.