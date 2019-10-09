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Столичный режиссёр научит курян снимать кино

Участники школы смогут бесплатно узнать азы киномастерства и главное, применить их сразу же на практике
Столичный режиссёр научит курян снимать кино

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В субботу в Курске начнёт занятия киношкола «Ру-кино». Уникальный проект стартовал в трёх городах России - Челябинске, Туле и Курске. 

Участники школы смогут бесплатно узнать азы киномастерства и главное, применить их сразу же на практике. Во время проекта пройдут лекции по сценарному мастерству, режиссуре, монтажу и операторской работе.

12 и 13 октября лекции для проведёт Юрий Сысоев, редактор и режиссёр программы «Галилео» на телеканале СТС, продюсер и режиссёр кинокомпании «Амарант» из Москвы. Юрий расскажет об основах продюсирования, сценарного мастерства и режиссуре кино. Подробное расписание можно посмотреть на странице проекта «ВКонтакте». 

Участники проекта могут снять тематический фильм, связанный с Великой Отечественной войной, и он может попасть в киноальманах «Наследники Победы», который покажут на международном кинофестивале «ЗА». А могут проявить свободу творчества, сняв фильм на любую другую тематику, и побороться за сердца зрителей в общем конкурсе.

Свою заявку на участие вы можете оставить в группе «ВКонтакте» или на сайте ru-kino.ru.

Начало занятий 12 октября в 12:00 в областном Дворце Молодёжи (ул. Белгородская, 14Б).

Проект проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и областного Дворца Молодёжи.
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