В Курской области жители населенного пункта около года пьют привозную воду

ТАКТ". При этом попасть в населенный пункт можно только по разбитому проселку, о котором забыли власти, службы и ведомства. Деревня Чибисовка в Фатежском районе. Здесь люди жалуются на качество воды, которой приходится пользоваться местному населению.В начале отопительного сезона жители деревня Чибисовка остались без водопроводной воды. Для того, чтобы элементарно постирать одежду, люди вынуждены закупать воду в областном центре, сообщает телеканал "
-Мы в ней купаемся, стираемся –вот так живем. Дела до нас нет. Вода воняет соляркой, потому что скважина стоит на бывшей тракторной стоянке в болоте. Главная причина некачественного водоснабжения, уверены жители Чибисовки – эта башня, обеспечивающая питьевой водой больше 60 человек. Правда, питьевой её назвать трудно. Скважина, введенная в эксплуатациюпочти год назад, пробурена на 23-х метровую глубину.Это подтверждает заключениеРоспотребнадзора. Согласно лабораторнымисследованиям – по системе протекает техническая вода, не пригодная для употребления.
Виктор Пахомов, житель д. Чибисовка: «Приезжал «Курскводоканал», отрезали трубу, смывали, промывали, говорили что водопровод плохой. Водопровод оказался чистый. Говорили также, что скважина 40 метров – оказалась 20 метров. Стоит в болоте, доставали насос – он весь ржавый, вода в масле – как солярка какая-то».
Виктор Пахомов –один из немногих, кто владеет личным автомобилем. На немолодой иномарке он еженедельно привозит больше 100 литров дистиллированной воды из соседнего Фатежа. Так же поступает и Лидия - в Чибисовке у женщины находится родительский дом.
- Это Родина моя. Эти жители со мной. Я здесь всю жизнь прожила и до сих пор живу.
Качество водоснабжения – не единственная проблема местных жителей. Сквозная дорога через Чибисовку начинается со щебенки, а заканчивается размытым проселком с крупными ямами. Песок из карьера, которым пользуется Фатежское ДРСУ, мог бы помочь чибисовцам в строительстве обновленной улицы.
Виктор Пахомов, житель д. Чибисовка: «Мы делали её за свой счет, завозили песок – приходилось скидываться всей деревней. Своими силами завозили ипесок и щебень. Потом, когда делали объездную, вся техника ездила у нас по деревне и разбили дорогу. Нам обещали щебень, чтобы восстановить улицу, но вот уже три года сдвигов нет». Как рассказывают жители, в Русановском сельсовете, в состав которого входитдеревня Чибисовка, глава практически не появляется. На рабочем месте оказался только заместитель. Даже ей, по собственному признанию, приходится пользоваться ржавой водой. Однако, проблему внаселенном пунктевближайшее время решить проблему не удастся – нет финансовых средств.
-Ну что Вы говорите, какая борьба ведется? У нас на счетах нули! Сегодня девятое число, а у нас зарплаты ещё нет! Если главы на нулях, разве мы можем сделать что-нибудь?
Местные жители утверждают, что неоднократно пытались достучаться до властей – это подтверждает целая стопка обращений в разные инстанции. Но, как говорится, «воз и ныне там».
В Курской области жители населенного пункта около года пьют привозную воду
При этом попасть в населенный пункт можно только по разбитому проселку, о котором забыли власти, службы и ведомства