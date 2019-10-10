В Курской области торговали рульками с кишечной палочкой и сальмонеллой

Инспекторы Россельхознадзора утилизировали больше 80 кг опасного мяса

Инспекторы регионального управление Россельхознадзора вновь нашли небезопасную мясную продукцию в магазинах. На сей раз в торговой сети ООО "Рыльск" в Рыльском и Хомутовском районах Курской области.Свинина и мясо птицы там хранилось без информации о наименовании, изготовителе, датах выработки, сроках годности и условиях хранения, были просроченные субпродукты птицы, мясо птицы и колбаса, не оказалось товаросопроводительных документов на мясные полуфабрикаты и субпродукты из мяса птицы и свинины.Всего 80,142 кг опасной продукции изъяли и утилизировали.Кроме того, в некоторых пробах полуфабрикатов «Рулька свиная», «Гуляш из свинины» и в тушках цыплят нашли кишечную палочку, а в одной пробе – сальмонеллу.В итоге ООО «Рыльск» оштрафовали на 50 тысяч рублей.