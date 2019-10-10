В Курске стартовала серия мастер-классов по созданию традиционного народного костюма
Участниц познакомят с историей и особенностями традиционного костюма юга Курской области
Ирина Холодова, участница мастер-класса: «Сейчас вообще возрождается интерес к тому, что было. Русь просыпается. Гены в нас все эти возрождаются и тянет. Интересно изучить, какой был русский костюм. Что носили наши бабушки, какая была вышивка, орнаменты. Чем раньше люди жили. Каждая женщина должна уметь шить, вышивать».
Как сообщает телеканал "ТАКТ", для рукодельниц соловьиного края в выставочном зале "Курские промыслы и ремесла" стартовала серия мастер-классов по созданию костюмированной куклы. Участниц познакомят с историей и особенностями традиционного костюма юга Курской области.
Екатерина Черноок занимается изучением традиционных русских костюмов уже 16 лет. В Курск переехала недавно, но любимое увлечение не бросила.
Екатерина Черноок, организатор и руководитель Курского клуба народного костюма «Русская традиция»: «Мы сегодня на мастер-классе начнём делать непосредственно тело куклы. Это локтевая кукла называется. На таком размере хорошо видны практически все детали традиционного костюма юга Курской области. Тело куклы состоит из каких-то традиционных элементов, которые использовались у русского народа. Это, например, палочки вместо ног. Которые специально подламываются для самой непосредственно стопы».
На каждом занятии будут демонстрироваться конкретные большие этнографические образцы костюмов, чтобы в процессе мастер-классов участницы смогли сшить миниатюры.
Обывателю может показаться, что элементы курского традиционного костюма не отличаются от нарядов других народностей. Однако этнографы уверены – в каждом субъекте свои особенности.
Екатерина Черноок: «Я понимаю, что например вот эта рубаха с таким сарафаном. Сарафан не высокой степени праздничности. С ним нужно носить более спокойную рубашку. С такой можно надевать другой передник, например».
В тёплой и дружеской атмосфере участницы мастер-класса почти четыре часа делали основу для кукол. Полностью она будет готова только к февралю.