  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин ночью вскрыл магазин и оказался в полиции

Его "добычей" стали 4 бутылки пива и 21 пачка сигарет

Читайте также

В Курске полицейские задержали 27– летнего рецидивиста. Ночью он, взломав дверь, проник в магазин, расположенный по улице 2-я Новосёловка. Его "добычей" стали 4 бутылки пива и 21 пачка сигарет на сумму более 3 тысяч рублей.

Магазин был оборудован сигнализацией, и через несколько минут на место преступления прибыл наряд патрульно-постовой службы. Неподалёку полицейские заметили подозрительного молодого человека. При обыске у него обнаружили 2 блока сигарет. 

Мужчина не стал отрицать, что это он совершил кражу и признался, что похищенное пиво уже успел выпить, а сигаретами собирался угостить друзей.

Сейчас курянину светит новый срок - до 5 лет лишения свободы.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске очередной порыв на теплосети. В «Квадре» обещают всё починить до 11 вечера

Президент подписал указ о праздновании 1000-летия основания Курска

В Курской области 19-летний пьяный железногорец угнал машину, чтобы покататься

Двое орловчан снимали в Курске квартиры и воровали оттуда всю технику

Всё больше курских семей получают ежемесячную выплату из средств маткапитала

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске