Курянин ночью вскрыл магазин и оказался в полиции
Его "добычей" стали 4 бутылки пива и 21 пачка сигарет
Магазин был оборудован сигнализацией, и через несколько минут на место преступления прибыл наряд патрульно-постовой службы. Неподалёку полицейские заметили подозрительного молодого человека. При обыске у него обнаружили 2 блока сигарет.
Мужчина не стал отрицать, что это он совершил кражу и признался, что похищенное пиво уже успел выпить, а сигаретами собирался угостить друзей.
Сейчас курянину светит новый срок - до 5 лет лишения свободы.