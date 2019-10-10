Курянин ночью вскрыл магазин и оказался в полиции

Его "добычей" стали 4 бутылки пива и 21 пачка сигарет

В Курске полицейские задержали 27– летнего рецидивиста. Ночью он, взломав дверь, проник в магазин, расположенный по улице 2-я Новосёловка. Его "добычей" стали 4 бутылки пива и 21 пачка сигарет на сумму более 3 тысяч рублей.Магазин был оборудован сигнализацией, и через несколько минут на место преступления прибыл наряд патрульно-постовой службы. Неподалёку полицейские заметили подозрительного молодого человека. При обыске у него обнаружили 2 блока сигарет.Мужчина не стал отрицать, что это он совершил кражу и признался, что похищенное пиво уже успел выпить, а сигаретами собирался угостить друзей.Сейчас курянину светит новый срок - до 5 лет лишения свободы.