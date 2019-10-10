Медведев наградил орденом курского тракториста

Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил награды работникам сельского хозяйства на проходящей в Москве агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень-2019».В числе награждённых есть и курянин - тракторист-машинист ООО «Прогресс» Тимского района Виктор Некрасов. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.В сельском хозяйстве Виктор Некрасов трудится всю жизнь, только 26 лет - в ООО «Прогресс». В сельском хозяйстве всю жизнь проработал и его отец. Ещё будучи мальчишкой, Виктор помогал ему ремонтировать трактор, пробовал садиться за штурвал комбайна, рассказывают в пресс-службе областной администрации.Сейчас Виктор Некрасов работает трактористом-машинистом, но в совершенстве владеет различной техникой.