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Медведев наградил орденом курского тракториста

Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Медведев наградил орденом курского тракториста

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Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил награды работникам сельского хозяйства на проходящей в Москве агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень-2019». 

В числе награждённых есть и курянин - тракторист-машинист ООО «Прогресс» Тимского района Виктор Некрасов. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В сельском хозяйстве Виктор Некрасов трудится всю жизнь, только 26 лет - в ООО «Прогресс». В сельском хозяйстве всю жизнь проработал и его отец. Ещё будучи мальчишкой, Виктор помогал ему ремонтировать трактор, пробовал садиться за штурвал комбайна, рассказывают в пресс-службе областной администрации.

Сейчас Виктор Некрасов работает трактористом-машинистом, но в совершенстве владеет различной техникой. 
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