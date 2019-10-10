Всё больше курских семей получают ежемесячную выплату из средств маткапитала

С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Соответствующие поправки к программе материнского капитала были приняты в этом году

За девять месяцев 2019 года учреждения Пенсионного фонда РФ по Курской области приняли 718 заявлений семей на предоставление ежемесячной выплаты из материнского капитала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявлений увеличилось втрое. Расходы на предоставление выплат семьям выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом, и в общей сумме к октябрю 2019 года составили 49,1 млн. рублей.Всего за время реализации ежемесячных выплат из материнского капитала 1117 семей Курской области обратились за предоставлением средств.Напомним, подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.Заявление на ежемесячную выплату принимается в любой клиентской службе Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. Обратиться за выплатой также можно через Личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.Размер выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году сумма выплаты в Курской области составляет 9368 рублей. Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право на нее, а также узнать размер выплаты в конкретном регионе.С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Соответствующие поправки к программе материнского капитала были приняты в этом году. Согласно им максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора, а двумя прожиточными минимумами. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше – до достижения трехлетнего возраста вторым ребенком.