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Двое орловчан снимали в Курске квартиры и воровали оттуда всю технику

Поймать воров полицейским удалось в Орловской области
Двое орловчан снимали в Курске квартиры и воровали оттуда всю технику

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Курские полицейские задержали мужчину и женщину из Орловской области, которые воровали технику из съёмных квартир. 

В полицию обратились двое курян и заявили, что из их жилья после очередных квартирантов пропала дорогая цифровая и бытовая техника. Общаясь с хозяевами по телефону, арендаторы уточняли, вся ли бытовая техника есть в квартире, и заверяли, что ищут жильё на длительный срок.

Заезжая в квартиру, на следующий день они вывозили всю технику и продавали случайным людям по низким ценам. Когда наступало время платить за аренду, жильцы переставали выходить на связь. Хозяева, приходя в квартиры, видели пустые комнаты.

Поймать воров полицейским удалось в Орловской области, куда они вернулись после "гастролей". Две кражи орловчане совершили за одну неделю.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленники арестованы. Сумма ущерба устанавливается. Также оперативники проверяют информацию о других пострадавших.
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