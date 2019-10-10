Двое орловчан снимали в Курске квартиры и воровали оттуда всю технику
Поймать воров полицейским удалось в Орловской области
В полицию обратились двое курян и заявили, что из их жилья после очередных квартирантов пропала дорогая цифровая и бытовая техника. Общаясь с хозяевами по телефону, арендаторы уточняли, вся ли бытовая техника есть в квартире, и заверяли, что ищут жильё на длительный срок.
Заезжая в квартиру, на следующий день они вывозили всю технику и продавали случайным людям по низким ценам. Когда наступало время платить за аренду, жильцы переставали выходить на связь. Хозяева, приходя в квартиры, видели пустые комнаты.
Поймать воров полицейским удалось в Орловской области, куда они вернулись после "гастролей". Две кражи орловчане совершили за одну неделю.
Возбуждены уголовные дела. Злоумышленники арестованы. Сумма ущерба устанавливается. Также оперативники проверяют информацию о других пострадавших.