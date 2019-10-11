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«Экотекс» признали виновным в загрязнении очистных в Курске

За предприятием установлен круглосуточный контроль
«Экотекс» признали виновным в загрязнении очистных в Курске

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Промышленный райсуд Курска встал на сторону комитета экологической безопасности и природопользования Курской области и признал ООО «Экотекс» виновным в сбросе сточных вод с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения. 

Вынесенное ранее постановление о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей оставлено в силе, сообщили в областной администрации. Также по представлению прокуратуры завод обязан устранить выявленные нарушения. 

Кроме того, в комитет поступают многочисленные жалобы на предприятие. 8 октября специалисты Курскоблприроднадзора выехали на место и установили, что ООО «Экотекс» осуществляет производственную деятельность, в процессе которой в воздух осуществлялся выброс едкого сизого дыма. 

Как отметил председатель комитета Константин Поляков, территория предприятия и жилая застройка на момент осмотра были сильно задымлены, присутствовал стойкий химический запах. В связи с многочисленными обращениями, которые сейчас вновь поступают во все инстанции, специализированная лаборатория организует круглосуточный контроль воздуха совместно. Мониторинг будет проводиться во взаимодействии с жителями. 

Если выявят нарушения предельно допустимой концентрации, сообщат в региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора. По выявленным на этой неделе фактам в эти организации уже направлены уведомления.

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