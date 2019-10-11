«Экотекс» признали виновным в загрязнении очистных в Курске
За предприятием установлен круглосуточный контроль
Вынесенное ранее постановление о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей оставлено в силе, сообщили в областной администрации. Также по представлению прокуратуры завод обязан устранить выявленные нарушения.
Кроме того, в комитет поступают многочисленные жалобы на предприятие. 8 октября специалисты Курскоблприроднадзора выехали на место и установили, что ООО «Экотекс» осуществляет производственную деятельность, в процессе которой в воздух осуществлялся выброс едкого сизого дыма.
Как отметил председатель комитета Константин Поляков, территория предприятия и жилая застройка на момент осмотра были сильно задымлены, присутствовал стойкий химический запах. В связи с многочисленными обращениями, которые сейчас вновь поступают во все инстанции, специализированная лаборатория организует круглосуточный контроль воздуха совместно. Мониторинг будет проводиться во взаимодействии с жителями.
Если выявят нарушения предельно допустимой концентрации, сообщат в региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора. По выявленным на этой неделе фактам в эти организации уже направлены уведомления.