В Курске очередной порыв на теплосети. В «Квадре» обещают всё починить до 11 вечера

Более 30 домов остались без отопления

Сегодня в курске произошёл очередной порыв на тепломагистрали. На этот раз не выдержали трубы на улице Аэродромной. Как объяснили в курском филиале ПАО «Квадра», причина повреждения - внешняя коррозия, образовавшаяся в результате регулярных подтоплений канализационным коллектором.Аварийно-восстановительные работы теплоэнергетики планируют завершить сегодня до 11 вечера. До этого времени будет приостановлена подача теплоснабжения жителям улиц- 50 лет Октября, 96б, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в,- ул. Фатежская, 80, 82, 73\3, 73\2, 73\1,- пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6,- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14\1, 14\2, 14\3, 20а, 20в, 20б,- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186,- ул. Звездная, 3, 5, 7,- ул. Зеленая, 30\1, 30\2, 32б.Справки по телефону: 39-48-68