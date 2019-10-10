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В Курске очередной порыв на теплосети. В «Квадре» обещают всё починить до 11 вечера

Более 30 домов остались без отопления
В Курске очередной порыв на теплосети. В «Квадре» обещают всё починить до 11 вечера

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Сегодня в курске произошёл очередной порыв на тепломагистрали. На этот раз не выдержали трубы на улице Аэродромной. Как объяснили в курском филиале ПАО «Квадра», причина повреждения - внешняя коррозия, образовавшаяся в результате регулярных подтоплений канализационным коллектором.

Аварийно-восстановительные работы теплоэнергетики планируют завершить сегодня до 11 вечера. До этого времени будет приостановлена подача теплоснабжения жителям улиц

- 50 лет Октября, 96б, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в,
- ул. Фатежская, 80, 82, 73\3, 73\2, 73\1,
- пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6,
- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14\1, 14\2, 14\3, 20а, 20в, 20б,
- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186,
- ул. Звездная, 3, 5, 7,
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