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В Курске снова отключают электричество

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В Курске снова отключают электричество

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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество.

Будут проведиться плановые работы в электрических сетях АО "Курские электрические сети". С 14 по 18 октября без света останутся жители:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

с 13-30 до 16-30: Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7; 

с 9-00 до 16-00: Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, Народная 7а, 7, 7б, 9; 2-я Степная; 1-я Кожевенная; Гайдара 32-42, Белгородская 7-9; Резиновая 2/8-10/9; Белгородская 1/3-9/10, 18; Парковая 3-7; Обоянская 19-17; Черняховского 1/2 - 13/1; Кольцевая; 1-2-я Огородная.

Тел. для справок: 32-32-15 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

с 9-00 до 17-00:  ул. Аэродромная 14/1, 14/2, 14/3, 16; 20А (стоматология);  3-й Аэродромный переулок 1-15; 17/9; 17/13;  4-й Аэродромный переулок 1-17; 2-18 

Тел. для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

с 9-00 до 17-00: Октябрьская 94-222; Маяковского 28-68; Профсоюзная 7. 

17 октября с 13-30 до 16-00 отключат свет на улицах 1-я Стрелецкая 25-91, 22-100; 2-я Новоселовка 2-40; Малая-Новоселовка 3-35, 2-40; 2-я Стрелецкая 1-43, 2-40; 2-й Средний переулок 1-25.

Тел. для справок: 26-32-10

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