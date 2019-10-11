В Курске снова отключают электричество

Адреса, телефоны для справок

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество.Будут проведиться плановые работы в электрических сетях АО "Курские электрические сети". С 14 по 18 октября без света останутся жители:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:с 13-30 до 16-30: Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7;с 9-00 до 16-00: Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, Народная 7а, 7, 7б, 9; 2-я Степная; 1-я Кожевенная; Гайдара 32-42, Белгородская 7-9; Резиновая 2/8-10/9; Белгородская 1/3-9/10, 18; Парковая 3-7; Обоянская 19-17; Черняховского 1/2 - 13/1; Кольцевая; 1-2-я Огородная.Тел. для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:с 9-00 до 17-00: ул. Аэродромная 14/1, 14/2, 14/3, 16; 20А (стоматология); 3-й Аэродромный переулок 1-15; 17/9; 17/13; 4-й Аэродромный переулок 1-17; 2-18Тел. для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:с 9-00 до 17-00: Октябрьская 94-222; Маяковского 28-68; Профсоюзная 7.17 октября с 13-30 до 16-00 отключат свет на улицах 1-я Стрелецкая 25-91, 22-100; 2-я Новоселовка 2-40; Малая-Новоселовка 3-35, 2-40; 2-я Стрелецкая 1-43, 2-40; 2-й Средний переулок 1-25.Тел. для справок: 26-32-10