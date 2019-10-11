На трассе под Курском столкнулись ВАЗ и «Рено». Погиб один водитель

Авария произошла на автодороге «Курск –Борисоглебск-Касторное» в Солнцевском районе

10 октября в Солнцевском районе на трассе столкнулись две легковушки. Погиб водитель одной из них.Как сообщили в ГИБДД, авария произошла около двух часов дня на 47 км автодороги «Курск –Борисоглебск-Касторное». ВАЗ-21099, за рулём которого был 34-летний водитель, ехал со стороны Воронежа в направлении Курска, во встречном направлении двигался «Рено Логан», под управлением 47-летнего водителя. Произошло столкновение, в результате которого водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель и 50-летняя пассажирка «Рено» с ранениями различной степени тяжести доставлены в 4-ю горбольницу Курска.